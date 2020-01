Astronomia: Micado pronto per osservare lo Spazio profondo (Di martedì 21 gennaio 2020) Micado, il primo sistema di imaging dedicato per l’Extremely Large Telescope (Elt) dell’Eso, ha raggiunto una tappa fondamentale nel suo percorso progettuale. Il consorzio Micado, insieme a un gruppo di esperti esterni provenienti da tutto il mondo, si è infatti riunito presso la sede centrale di Garching dell’Eso per una settimana di intensi controlli delle ottiche, della meccanica, del software e dell’elettronica dello strumento, oltre che per apportare eventuali aggiustamenti al piano di budget, identificando le aree che necessitano un ulteriore lavoro di progettazione. Dopo l’incontro, il team Micado ha affrontato le principali preoccupazioni sollevate durante la revisione e lo strumento ha ora formalmente superato la cosiddetta “revisione preliminare” del progetto. È ora in corso una fase di progettazione più dettagliata, che porterà alla revisione finale del progetto e alla ... meteoweb.eu

