Associazione Scarlatti: concerto di Maddalena Crippa, la voce recitante (Di martedì 21 gennaio 2020) Il prossimo concerto dell’Associazione Scarlatti, al Teatro Sannazaro, è previsto per giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 20.30, con un progetto musicale denominato “Ovunque, fuori dal mondo” Dopo il magnifico ed intenso recital di Alexander Lonquich, che ci ha regalato lo scorso giovedì una serata di grande e intensa musica pianistica, l’Associazione Alessandro Scarlatti propone per il prossimo appuntamento lo spettacolo dal titolo eloquente “Ovunque, fuori dal Mondo”. Si tratta di un progetto di Alberto Batisti, Matteo Fossi e Mario Ancillotti, realizzato per la Sagra Musicale Umbra e che comprende un cast stellare di ottimi interpreti come il flautista di fama internazionale Mario Ancillotti, figura di musicista a tutto tondo con interessi e partecipazioni anche fuori dell’ambito strettamente musicale che ne fanno un personaggio moderno e di ampio ... 2anews

Associazione Scarlatti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Associazione Scarlatti