Ascolti tv lunedì 20 gennaio 2020 | Grande Fratello Vip | La guerra è finita

Ascolti TV primetime - lunedì 13 gennaio 2020 : La guerra è finita parte dal 21% - Poveri ma ricchissimi al 13.3% : Gli Ascolti tv primetime di lunedì 13 gennaio 2020. Su Rai1 La guerra è finita ha conquistato 4.778.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 Poveri ma ricchissimi ha raccolto davanti al video 3.033.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.177.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Mechanic: Resurrection ha catturato l’attenzione di 2.032.000 spettatori ...

Ascolti TV primetime - lunedì 6 gennaio 2020 : Soliti Ignoti-Speciale Lotteria Italia al 24.2% - solo l’8% per Pinocchio : Gli Ascolti tv primetime di lunedì’ 6 gennaio 2020. Nella serata di ieri, su Rai1 I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia (qui i biglietti vincenti estratti) – in onda dalle 20.49 alle 24.00 – ha conquistato 5.387.000 spettatori pari al 24.2% di share. Su Canale5 Pinocchio ha raccolto davanti al video 1.759.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.130.000 spettatori ...

