Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la 5^ puntata del Grande Fratello Vip (Di martedì 21 gennaio 2020) Ieri sera, lunedì 20 gennaio, su Canale 5 è andata in onda la quinta puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, quest’anno condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo opinionisti. La quinta puntata di Grande Fratello Vip (che ha visto l’eliminazione di Pasquale Laricchia ed il confronto fra Rita Rusic e Valeria Marini) ha fatto 3.111.000 telespettatori pari ad uno share del 18,5%. Su Rai Uno, invece, la serie tv La guerra è finita ha totalizzato 4.288.000 telespettatori ed il 18,4% di share; mentre su Rai Due la serie tv 9-1-1 ha fatto 1.282.000 telespettatori ed il 5,6% di share. Su Italia 1 il film I Mercenari è stato visto da 1.592.000 telespettatori con il 6,4% di share. Grande Fratello Vip 4 Ascolti 1^ puntata: 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share 2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share 3^ puntata: 3.402.000 spettatori pari al ... bitchyf

BITCHYFit : Ascolti Tv, ecco quanto ha fatto la 5^ puntata del Grande Fratello Vip | BitchyF - rossbova : @zoannepintus @chiara_amt @insopportabile Non è tanto quello, è il “quasi tutto” che la dice lunga, se poi vai a sp… - 361_magazine : #AscoltiTv: ecco come sono andati gli ascolti di ieri, per pubblico meglio #LaGuerraeFinita -