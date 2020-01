Antonio Zequila piange al Grande Fratello Vip: il terribile lutto (Di martedì 21 gennaio 2020) Sono lacrime di dolore e tenerezza quelle di Antonio Zequila, che non è riuscito a nascondere le sue emozioni durante la diretta del Grande Fratello Vip in prima serata. Durante il suo sfogo, ha rivelato un dettaglio della sua vita che nessuno conosceva e il lacerante dramma di suo padre. Antonio Zequila piange in tv I retroscena della storia personale di Ivan Gonzalez hanno colpito nel profondo i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. Uno di loro, Antonio Zequila, non è riuscito a trattenere le lacrime nell’intravedere il riflesso del suo dolore nel racconto del ragazzo. Zequila ha pianto durante la prima serata del 20 gennaio scorso, rivelando il suo grandissimo dolore per la recente morte del padre e i tristi risvolti degli ultimi anni della sua esistenza. Un lutto devastante, che ha commentato senza nascondere la sua fragilità davanti alla terribile perdita: ... thesocialpost

MarioManca : Ma Antonio Zequila che ribadisce che la Marini è un «mostro» e un «cesso» per Signorini è perdonabile visto che ha… - GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - katiacanducci : RT @EmanueleGarbero: Zequila: 'Avevo un cavallo che si chiamava Pasquale' Pasquale: 'Avevo un somaro che si chiamava Antonio' #GFVIP http… -