Antonio Monda | “New York è una città feroce dalla nascita | è romantica e ingiusta La più

"C'è qualcosa nell'aria di New York che rende il sonno inutile", diceva Simone de Beauvoir. "La città è un accumulo di possibili disastri", aggiungeva Ed Koch che né fu sindaco negli anni Quaranta in un momento non certo facile. "Nell'aria c'è una nevrosi che gli abitanti scambiano per energia", sosteneva lo scrittore Evelyn Waugh, forse perché era britannico, a differenza del suo collega Kurt Vonnegut che ricordava spesso che lui ci era andato "per rinascere" e a ben vedere, a giudicare dalla grande carriera che ha avuto dopo aver lasciato la sua Indianapolis, non si può dire che non ci sia riuscito. "Si dice che un regista non originario della città in cui ambienta il suo film, la racconti meglio, ma nel caso di New York vale il contrario"

Alla Casa del Cinema dialogo tra Giorgio Gosetti e Antonio Monda lunedì 20 gennaio ore 19.30 : Viaggio a New York. Una serata di Cinema, libri, storie. Antonio Monda racconta la sua città. Il 20 gennaio alle 19.30 tradizionale appuntamento con il direttore della Festa del Cinema che incontrerà Giorgio Gosetti per parlare della sua New York. Ad accompagnarli i brani tratti dai libri di Monda letti da Chiara Caselli

