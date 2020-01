Antonella Clerici, il ritorno a Sanremo 2020 come «madrina artistica» (Di martedì 21 gennaio 2020) Dieci anni dopo esserne stata la conduttrice, Antonella Clerici torna sul palco dell'Ariston, questa volta come super ospite femminile di Sanremo 2020. Correva l'anno 2010, quando la Clerici, volto familiare per il pubblico della tv italiana, nonché regina della trasmissione La prova del cuoco, scendeva le famose scale dell'Ariston avvolta in una nuvola rosa. Dieci anni dopo, ospite a Parigi di Tony Ward, lo stilista che la vestirà a Sanremo, la conduttrice si esercita per la scalinata, come dice lei stessa nella foto pubblicata su Instagram. È la stessa Clerici a anticipare lo spirito con cui calcherà di nuovo il palco dell'Ariston: «Ama è un amico e io vivo questa cosa come un divertissement. Sarò nella serata del venerdì, quella abbinata ai giovani, e io la musica giovane l'ho sempre seguita da Ti lascio una canzone a ... gqitalia

