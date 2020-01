Anticipazioni Station 19 su Canale5: Miranda Bailey e Ben Warren in crisi (Di martedì 21 gennaio 2020) Grey’s Anatomy e Station 19: la trama del mini-crossover su Canale5 Il 28 gennaio, su Canale5, andranno in onda due nuovi episodi di Station 19. Intitolate rispettivamente “Un piccolo danno” e “L’ultimo giorno sulla terra”, le puntate previste per martedì prossimo daranno vita ad un mini-crossover con Grey’s Anatomy. Guest star d’eccezione sarà infatti Chandra Wilson che tornerà ad interpretare, anche nello spinoff, il ruolo dell’amatissima Miranda Bailey. La dottoressa, dopo aver a lungo sofferto per le scelte lavorative del marito, avrà modo di confrontarsi con lui. I telespettatori assisteranno infatti ad una chiacchierata a cuore aperto, durante la quale il capo di chirurgia del Grey Sloan Memorial chiederà a Ben Warren un periodo di pausa. Fortemente stressata per i rischi corsi dal marito, la Bailey deciderà infatti di concedersi un ... lanostratv

