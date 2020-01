Anticipazioni New Amsterdam 2, ultima puntata: Helen Sharpe viene arrestata (Di martedì 21 gennaio 2020) Anticipazioni New Amsterdam 2, su Canale5: la trama del finale Martedì 28 gennaio su Canale5 andrà in onda l’attesissimo finale invernale di New Amsterdam. Il Medical Drama, dopo appena due appuntamenti, si appresta infatti a congedare il pubblico italiano con tre episodi carichi di pathos e adrenalina. Intitolate rispettivamente “Good Soldiers”, “What the Heart Wants” e “The Island”, le puntate seguiranno le nuove avventure di Max Goodwin alle prese con la difficile gestione del suo ospedale e con l’ormai conclamata depressione che lo ha colpito dopo la morte di Georgia. Sebbene la storyline del protagonista occuperà gran parte della trama, l’evento più sconvolgente del finale riguarderà la vita professionale di Helen Sharpe. La dottoressa seguirà, infatti, una paziente afflitta da una rara forma di tumore. Una situazione che la ... lanostratv

