ANTICICLONE colossale si sgonfierà presto. Meteo cambia tutto verso weekend (Di martedì 21 gennaio 2020) L'Italia è ormai sotto l'egemonia di un potente campo anticiclonico, con massimi di pressione a nord delle Alpi. Solo la Sardegna risente più direttamente dell'azione umida e debolmente perturbata di sostenute correnti sciroccali richiamate da un'area di bassa pressione centrata tra Spagna e Marocco. L'ANTICICLONE che domina su oltre mezza Europa è davvero di proporzioni imponenti per forza ed estensione. Nei giorni scorsi i valori di pressione al suolo hanno raggiunto livelli davvero stratosferici tra Gran Bretagna e Francia, con picchi addirittura oltre i 1050 hPa. Sul Regno Unito si sono toccati i 1050,5 hPa alla fine di domenica e secondo il Met Office si tratta della pressione più alta che si sia raggiunta sulle Isole Britanniche dal gennaio 1957. Il record assoluto risale ad oltre 100 anni fa, quando nel gennaio 1902 si erano toccati i 1053 hPa. Detto della ... meteogiornale

