Anche i deputati Nitti e Aprile lasciano il Movimento 5 Stelle (Di martedì 21 gennaio 2020) I deputati Michele Nitti e Nadia Aprile hanno lasciato il gruppo M5s di Montecitorio comunicando la decisione presa. I due candidati della società civile del Movimento 5 Stelle, sono stati eletti alla Camera nel collegio uninominale della Puglia. Nitti è direttore d'orchestra mentre Aprile è commercialista. "Dopo aver riflettuto a fondo, ritenendo illegittimo ed infondato il procedimento aperto a mio carico, ma certa di aver contribuito, con la mia presa di posizione, a rendere pubblici comportamenti di dubbia legittimità, sono giunta alla determinazione di non poter piu' continuare a militare nel Movimento di cui, sebbene condivida ancora i principi ispiratori, non mi è più possibile tollerare i metodi". Così Nadia Aprile in una nota dove aggiunge: "Pertanto ho formalmente comunicato al Presidente della Camera Roberto Fico la mia decisione di ... agi

