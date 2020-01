Amministrazione, rifiuti e bullismo: all’Aberti De Luca si “apre” alle domande degli studenti (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – E’iniziata tra i banchi di scuola la lunga giornata nel Sannio del Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Il Governatore, ospite dell’Istituto Alberti di piazza Risorgimento di Benevento, ha discusso proprio con i ragazzi sul tema: “I giovani e la Pubblica Amministrazione”, in compagnia del Dirigente Giovanni Liccardo e del pro Rettore Michele Marotta. Il Governatore ha avuto un ampio confronto con i ragazzi con i quali ha parlato di una pluralità di temi, anche di stringente attualità, dando vita a un dibattito molto interessanti. Assenti il sindaco Mastella e il presidente della provincia Di Maria. De Luca è partito da una premessa importante per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione: “Bisogna difendere la democrazia, in questi ultimi dieci anni è stata fatta molta confusione a tutti i ... anteprima24

