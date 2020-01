Amanda Knox vestita da detenuta, il post su Instagram genera la polemica (Di martedì 21 gennaio 2020) Amanda Knox in posa con gli abiti che era solita indossare durante la sua detenzione in Italia. La 32enne statunitense, accusata e poi assolta per l’omicidio di Meredith Kercher a Perugia, ha postato una foto su Instagram che è destinata a generare furenti polemiche. A poco più di un mese dal matrimonio con Christopher Robinson, l’ex studentessa di Seattle sta pubblicando le testimonianze del suo passato, compresa la controversa vicenda giudiziaria che l’ha vista coinvolta insieme a Raffaele Sollecito e Rudy Guede. Amanda Knox e Sollecito sono stati definitivamente assolti e oggi la 32enne ha pubblicato un selfie in cui indossa gli stessi abiti dell’epoca della sua detenzione. «40 giorni al matrimonio e 267 cose da fare in elenco. Mi sono chiusa nella sala hobby e sto indossando la mia vecchia uniforme da prigione» – scrive Amanda Knox su Instagram – ... newscronaca.myblog

