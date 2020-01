Amadeus insultato da Pino Scotto: “ha detto che hanno il c**o bello” (Di martedì 21 gennaio 2020) Amadeus è stato insultato da Pino Scotto. Il conduttore, è da giorni vittima di una polemica, riguardante una frase detta in conferenza stampa per il prossimo Festival di Sanremo. Rivolgendosi ad una delle sue vallette, Francesca Sofia Novello, ha affermato che è rimasto colpito da lei per “la capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. Il “grande uomo”, citato dal conduttore di Soliti Ignoti e di Sanremo 2020, è Valentino Rossi il fidanzato della Novello. Parole che hanno scatenato una polemica, che dura da un bel pò di giorni e non vuole affievolirsi. Molti personaggi dello spettacolo hanno attaccato il presentatore 57enne. Stiamo parlando di Claudia Gerini, Ambra Angiolini e Michelle Hunziker, tra i tanti. Anche il mondo della politica non è rimasto a guardare. Rappresentati di vari partiti, come Laura Boldrini, , sia uomini che donne, ... kontrokultura

IlfandellaTv1 : @Veronique__94 @Federic01996 @famigliasimpson @Tvottiano @misterf_tweets @borraccino_ @enrick81 @napoliforever89… - IlfandellaTv1 : Senza parole! Amadeus, non solo insultato, ma anche accusato di cose MAI DETTE. #Amadeus #Sanremo2020 #PinoScotto - KontroKulturaa : Amadeus insultato da Pino Scotto: 'ha detto che hanno il c**o bello' - -