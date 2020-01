Amadeus geloso di Giovanna Civitillo: «Con mia moglie? Anche quattro volte al giorno» (Di martedì 21 gennaio 2020) Colpo di scena (ma forse neAnche troppo): tra le donne sanremesi di Amadeus ci sarà Anche lei, la moglie del conduttore, Giovanna Civitillo. Secondo quanto riportato dal Corriere della sera in edicola sabato 18 gennaio, la showgirl partenopea, diventata famosa per il ruolo di ballerina a L’Eredità, è stata designata quale inviata per una settimana di La vita in diretta. Il suo compito sarà quello di seguire passo passo e raccontare retroscena, curiosità e indiscrezioni sui partecipanti all’Ariston. Una posizione senza dubbio privilegiata. Chissà che qualche dritta non le arrivi dallo stesso marito… Amadeus geloso di Giovanna Civitillo: «Con mia moglie? Anche quattro volte al giorno» Del resto i due non riescono a stare troppo lontano l’uno dall’altro. Intervistato qualche tempo fa da Tv Sorrisi e Canzoni Amadeus aveva ricordato i suoi esordi a Radio ... urbanpost

valeriaferro951 : Raga ma d’altronde si sapeva già che #Amadeus è estremamente maschilista. Sui social ha il profilo (ufficiale) in c… - Jankuzz : @BlackTristan Mi sa che è Amadeus ad aver voluto il profilo in comune, essendo particolarmente geloso. - aridajee : Comunque che Amadeus è un maschilista l'avevo capito quando anni fa Le iene gli fecero uno scherzo dove la moglie p… -