Alle 19:30 giocheremo in diretta a Temtem, il 'Pokémon per PC' disponibile in accesso anticipato (Di martedì 21 gennaio 2020) Anche per oggi sono in programma le imperdibili dirette di Eurogamer.it e, nello specifico, questa sera ci focalizzeremo su un gioco definito come il 'Pokémon per PC'.Stiamo parlando di Temtem, un titolo multiplayer completamente online sviluppato da Crema e pubblicato da Humble Bundle. Nel gioco vestirete i panni di un domatore in un mondo pieno di creature Temtem simili ad animali. Il vostro obiettivo è essere il migliore battendo otto leader, dovrete sconfiggere il malvagio Clan Belsoto e costruire il team Temtem definitivo combattendo, commerciando con gli amici e probabilmente scoprendo anche il potere dell'amicizia.Leggi altro... eurogamer

