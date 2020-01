Allarme virus misterioso, le vittime salgono a quattro: primo caso accertato fuori dalla Cina (Di martedì 21 gennaio 2020) Sale l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus: il misterioso virus che provoca la polmonite ha fatto la sua quarta vittima in Cina. Si tratta di un 89enne residente Wuhan, la città dove è nato il focolaio dell'infezione. Altri 217 casi sono confermati e 7 sospetti dall’inizio dell’epidemia, tra cui il primo in Australia, dove un paziente è stato messo in isolamento a Brisbane. Il ministero della Salute italiano: "Evitate viaggi in Cina se non necessari". fanpage

