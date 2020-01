Allarme per nuovo coronavirus in Cina: positivo bimbo nelle Filippine, il Giappone adotta misure di prevenzione (Di martedì 21 gennaio 2020) E’ risultato positivo al nuovo coronavirus il bambino cinese di 5 anni ricoverato mentre si trovava nelle Filippine: lo ha confermato il Dipartimento alla Salute. Il bambino, originario di Wuhan è arrivato a Cebu City lo scorso 12 gennaio “per prendere accordi per studiare l’inglese“, ha dichiarato il dottor Ferchi Avelino. Lo stesso giorno è stato confinato in ospedale. Il bambino aveva febbre, tosse e irritazione alla gola: è risultato negativo a Mers-Cov e Sars ma positivo al “pancoronavirus non specificato“, ha spiegato il ministro della Salute Francisco Duque III citato da ABS-CBN News. Per contenere la minaccia della diffusione del coronavirus originato in Cina, il governo Giapponese adotterà nuove misure, dopo il primo caso confermato la scorsa settimana nel Paese del Sol Levante. Il premier Shinzo Abe si è riunito con i ministri preposti ... meteoweb.eu

