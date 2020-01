Allan non convocato per Napoli-Lazio, la società smentisce la teoria della punizione: è infortunato (Di martedì 21 gennaio 2020) Il centrocampista brasiliano non è stato convocato per Napoli-Lazio e il club azzurro si è subito affrettato a spazzare via il campo da possibili ilLazioni in merito a una punizione dopo il comportamento di sabato. Allan non è stato convocato per Napoli-Lazio a causa di un’infiammazione al muscolo sartorio di una gamba. Lo precisano fonti del club azzurro a conferma del fatto che l’assenza del calciatore brasiliano tra i convocati per la partita di oggi con la formazione di Inzaghi è dovuta esclusivamente a motivi di natura medica. Viene smentita così dalla società ogni ilLazione, che era circolata in serata, relativa a una presunta decisione di natura disciplinare. Allan è stato visitato ieri in una clinica. I sanitari che hanno praticato anche una risonanza magnetica – spiegano fonti del Calcio Napoli – hanno raccomandato al giocatore un periodo di riposo ... 2anews

