Al via i lavori alla Galleria Giovanni XXIII: ecco tre percorsi alternativi (Di martedì 21 gennaio 2020) Cominciati i lavori alla 'canna nord' della Galleria Giovanni XXIII. ecco tre percorsi alternativi proposti dal Comune di Roma. fanpage

LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Via Seneca STRADA CHIUSA tra Viale delle Medaglie d'Oro e Piazza Carlo Mazzaresi >< [lavori sul… - cristinapasque : RT @lonesto4: In Giunta per le immunità primo via libera all'autorizzazione a procedere grazie ai soli leghisti. Centrosinistra e M5s diser… - alessiobart : Cose belle di oggi: 1) riasfaltatura completa, dopo tempo immemore, della via Nerucci. Fine lavori dopo domani. 2)… -