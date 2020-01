Al Cnel sentono tremare la poltrona. E chiedono più poteri per salvarla. Il simbolo degli enti inutili rischia l’abolizione. Per resistere si cercano nuove funzioni consultive (Di martedì 21 gennaio 2020) Barcolla ma non molla. Indicato più volte nel tempo come simbolo degli enti inutili, dopo aver rischiato l’abolizione l’ultima volta con la riforma costituzionale tentata dall’allora premier Matteo Renzi e attualmente di nuovo a rischio cancellazione per via di un disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle, il Cnel sta cercando di resistere. E per mostrarsi indispensabile, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro chiede ora più poteri. Il Cnel, un organo di rilievo costituzionale, con funzione consultiva rispetto al Governo, alle Camere e alle Regioni, che si occupa di legislazione economica e sociale, seppur previsto dalla Costituzione venne istituito soltanto nel 1957. Ma sono serviti poi altri trenta anni per arrivare a una legge, la numero 936 del 1986, con cui venne precisato l’ambito di azione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e lo stesso venne ... lanotiziagiornale

