Aida Yespica e Teo Mammuccari, dopo anni la verità: ecco perchè si sono lasciati (Di martedì 21 gennaio 2020) La storia naufragata tra Teo Mammuccari e Aida Yespica Nelle ultime settimane Aida Yespica è stata al centro dell’attenzione per via delle sue dichiarazioni a Rivelo. In pratica la soubrette ha detto di aver avuto una storia d’amore con una donna molto famosa, non dicendo il nome. Non tutti ricordano che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha avuto una relazione sentimentale nel 2010 con il giudice di Tu si que vales, Teo Mammuccari. Si è trattata di una flirt che è durato pochi mesi, ma intensi. Ma per quale motivo è finita? La ragione della separazione Teo Mammuccari ha alle spalle una carriera artistica decennale, infatti negli anni ha condotto diverse trasmissioni televisive tra Rai e Mediaset. Anche la sua vita sentimentale è stata molto tormentata come ad esempio la storia naufragata con un’ex velina di Striscia la Notizia. In un’intervista ... kontrokultura

