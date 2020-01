Adoro!: su Mediaset Play il pre-Pupa e il Secchione (Di martedì 21 gennaio 2020) Adoro! Prima della Pupa e del Secchione, ci sono loro: gli influencer. Ogni martedì, alle 20.55 su Mediaset Play, Tommaso Zorzi e Giulia Salemi conducono Adoro!, talk show che anticipa la messa in onda del reality. I 2 influencer insieme a ospiti provenienti dal mondo della tv e del web, raccontano in live streaming in modo divertente e social oriented il programma cult di Italia1. La prima puntata di Adoro! ha generato 131.000 stream erogati. La puntata on demand e i contenuti correlati hanno totalizzato 2.800.000 video visti e generato sui social più di 200.000 interazioni. Ospiti dell’esordio Francesca Cipriani, vincitrice della seconda edizione de La Pupa e il Secchione e volto del programma, e la youtuber e influencer Lilly Meraviglia che, tra sfide e scherzi, hanno commentato le vicende dei concorrenti guidati da Paolo Ruffini. Oggi l’appuntamento con la seconda ... davidemaggio

