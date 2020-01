Adele sta per tornare con il nuovo album: parla il suo manager (Di martedì 21 gennaio 2020) Secondo le fonti dei tabloid britannici, il nuovo album di Adele sarebbe dovuto uscire nel 2019, ma così non è stato. Adesso però a parlare non sono fonti anonime o i giornalisti, ma l’agente della cantante di Hello. Jonathan Dickins in un’intervista rilasciata a Music Week ha rivelato che il nuovo disco di Adele vedrà la luce nel 2020. L’uomo ha anche aggiunto che ‘prima esce, meglio è’. “Sì e prima esce e meglio è” B!tches tirate fuori i fazzoletti. Un anno fa Adele aveva parlato del suo nuovo disco. “I 30 anni mi hanno provato molto emotivamente ma io sto facendo del mio meglio. La vita è complicata, a volte. Sono cambiata drasticamente negli ultimi anni e sto cambiando ancora, e mi va bene. Il mio 31esimo sarà un grande anno e lo dedicherò tutto a me stessa. Per la prima volta in dieci anni sono pronta a sentire il mondo intorno a ... bitchyf

