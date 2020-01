Accoltella il fratello e lo abbandona alla stazione: in manette 33enne albanese (Di martedì 21 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSparanise (Ce) – Ha prima Accoltellato il fratello minore perché riteneva sperperasse il denaro guadagnato, quindi lo ha portato, ferito e sanguinante, alla stazione ferroviaria, abbandonandolo per poi darsi alla fuga. Con questa accusa un albanese di 33 anni, Ergi Shabani, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Sparanise, nel Casertano; l’uomo, irregolare sul territorio dello Stato, è finito in carcere per il reato di lesioni personali gravissime. Il fratello 30enne è ricoverato invece in ospedale con un polmone perforato dal colpo inferto con un coltello da cucina; a soccorrerlo alla stazione di Sparanise, dove era stato lasciato, sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato il 118. La vicenda è venuta alla luce quando la vittima è stata portata all’ospedale di Sessa Aurunca con una vistosa ferita d’arma da taglio. Sono stati avvertiti i ... anteprima24

