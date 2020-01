Abie (Associazione blockchain, imprese ed enti): nuovo Consiglio. Ninni De Santis vice presidente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L’Assemblea generale di Abie, Associazione di Confindustria Digitale per il comparto blockchain, ha confermato alla presidenza Giuliano Pierucci. Il nuovo Consiglio direttivo è formato dai vice presidenti Ninni De Santis e Paolo Cacurri, e da Massimo Giuliano, Maurizio Pimpinella e Lorenzo Comisi. Massimiliano Lucaroni è stato riconfermato nell’incarico di tesoriere e Catia De Vincenzi in quello di segretaria dell’Associazione. Nel corso dell’Assemblea, si legge in una nota diffusa dall’Abie, si è fatto il punto sui risultati raggiunti nei primi due anni attività dell’Associazione: “costruzione di una membership fatta di figure competenti e di elevata reputation, realizzazione di contributi importanti alle attività di regolamentazione (come i lavori Consob/Criptoattività, Agid, Gruppo Esperti Mise), adesione in Confindustria Digitale, rilevante incremento del numero degli ... ildenaro

BitcoinItaliana : RT @eu_federation: Ninni De Santis nel Consiglio di Abie (Associazione blockchain imprese ed enti ) - BitcoinItaliana : RT @TIG_italia: E ancora al tavolo 3: Bernardo Magnini, @FBKcom @GiulianoPieruc3, ABIE-Associazione Blockchain, Imprese ed Enti Massimo R… -