A San Valentino con Airbnb si può dormire nella casa di Giulietta a Verona (basta candidarsi) (Di martedì 21 gennaio 2020) Un San Valentino da Romeo e Giulietta. È il sogno che potrebbe trasformarsi in realtà grazie ad Airbnb che, in previsione del prossimo 14 febbraio, ha messo in palio una notte in quella che è considerata la casa della protagonista della tragedia di William Shakespeare. Per partecipare basta inviare una lettera in cui gli innamorati raccontano la propria storia d’amore.La dimora di Giulietta Capuleti torna ad essere abitazione per la prima volta dagli anni Trenta. Il “pacchetto innamorati” offerto da Airbnb comprende: accoglienza della coppia nella dimora da parte di un maggiordomo; cena a lume di candela nel salone centrale curata dallo chef stellato Giancarlo Perbellini; pernottamento nella camera di Giulietta e nel letto utilizzato da Zeffirelli nel film Romeo e Giulietta; un tour tra i luoghi protagonisti della storia d’amore dei ... huffingtonpost

