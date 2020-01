A Gardaland apre a maggio il primo Legoland Water Park in Europa (Di martedì 21 gennaio 2020) Verona, 21 gen. (askanews) – Un video mostra in anteprima le nuove aree e attrazioni di Legoland Water Park Gardaland, il primo in Europa, che verrà inaugurato il 28 maggio 2020. E allo stesso tempo Gardaland sta selezionando oltre 50 figure professionali da assumere per la gestione delle nuove aree tematizzate. Un corso d’acqua, il Lego River Adventure, attraverserà gran parte dell area del Parco Acquatico e si potrà percorrere a bordo di gommoni personalizzabili. Il percorso attraverserà una suggestiva grotta dall ambientazione sottomarina e costeggerà la Miniland, l area che ospita un centinaio di monumenti iconici italiani tutti realizzati con mattoncini Lego, dal Duomo di Milano al Colosseo, passando per la Torre di Pisa e la Basilica di San Marco. “Legoland Water Park Gardaland avrà davvero tante attrazioni che faranno la gioia dei grandi e piccoli ... notizie

