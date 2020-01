A Davos va in scena lo scontro Greta-Trump: presidente Usa si scaglia contro i “profeti di sventura” (Di martedì 21 gennaio 2020) Al summit del World Economic Forum il presidente Usa Donald Trump si è scagliato contro "i profeti di sventura": "Dobbiamo respingere gli eterni profeti di sventura e le loro predizioni di apocalisse", ha detto Trump. Greta Thunberg nel suo discorso aveva sottolineato che "quasi nulla è stato fatto" contro il cambiamento climatico. fanpage

