3 bambini trovati morti nella stessa casa. Avevano dai 2 ai 3 anni. Si indaga sulle cause (Di martedì 21 gennaio 2020) Una terribile notizia manda sotto choc gli Stati Uniti. Tre bambini molto piccoli, rispettivamente di 7 mesi, 2 e 3 anni sono stati trovati morti dalla Polizia locale all’interno di un’abitazione situata a Phoenix, nello Stato dell’Arizona. Si tratta di un maschietto e di due femminucce. Gli agenti hanno riferito di aver avuto una segnalazione nella giornata di lunedì 20 gennaio. Un adulto ha telefonato ed i soccorritori sono prontamente intervenuti sul posto. Ad accogliere questi ultimi sono stati i genitori dei piccoli ed un altro familiare. Nonostante i tentativi di rianimazione siano stati tempestivi, non c’è stato niente da fare e non si è potuto far altro che constatare i tre decessi. Resta ancora il mistero sulle cause della morte. Secondo quanto saputo finora, tutti e tre non presenterebbero segni di violenza sui corpi, quindi apparentemente non sembra ... caffeinamagazine

