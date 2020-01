2019 nCoV: Come si trasmette il coronavirus (Di martedì 21 gennaio 2020) Il coronavirus “cinese” si trasmette attraverso il contagio tra persone. Il patogeno, nome in codice 2019-nCoV, è un coronavirus, cioè un organismo della stessa famiglia della Sars, la sindrome che nel 2013 uccise oltre 700 persone in tutto il mondo. Domenica la Commissione sanitaria cinese ha definito il contagio «prevedibile e controllabile». Molti cittadini del Dragone però non si fidano, la memoria della Sars, quando le autorità insabbiarono a lungo le notizie, è ancora viva. Ma l’atteggiamento in questo caso sembra più trasparente, Come confermano le parole di Xi. Molti Paesi stanno rafforzando il monitoraggio sui passeggeri in arrivo dalla Cina, sulla scia di quanto fatto gli Stati Uniti. Repubblica ascolta oggi la testimonianza di Giovanni Rezza, 65 anni, epidemiologo, responsabile delle malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità: «Per prendere la malattia ... nextquotidiano

