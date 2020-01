Wef: Paesi nordici primi per mobilità sociale, Italia ultima tra i big (Di lunedì 20 gennaio 2020) Interventi coordinati per il contrasto alla disparità sociale avrebbero riflessi consistenti sulla crescita del Pil stimati per l'Italia in 102 miliardi di dollari in 10 anni ilsole24ore

FilBarbera : @DD_Forum Mobilità sociale a livello globale: quali sono i paesi con maggiore mobilità sociale? E perché? - carobussadori : I paesi nordici puntano a una società equa ed in crescita con pochi elementi: welfare, sanità, educazione, flessibi… - ItinerariL : Più dell'80% del #PIL mondiale è generato da paesi con una popolazione in rapido #invecchiamento. L'influenza diret… -