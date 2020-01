Volley, i migliori italiani della 16ma giornata di Superlega. Lanza: solo conferme, Sbertoli regista perfetto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ancora buone notizie per Gianlorenzo Blengini e lo staff azzurro al termine della sedicesima giornata di Superlega di Volley. Tanti gli atleti nel giro della Nazionale protagonisti nei rispettivi club con prove di sostanza e non sono solo i centrali, sempre presenti in dosi massicce nella nostra classifica, a convincere. Questi i migliori italiani della 16ma giornata di campionato. I migliori italiani della 16ma giornata DI Superlega ANDREA ROSSI: Mette in apprensione difesa e attacco di primo tempo della capolista con una prova di grande spessore che porta 9 punti, il 73% in attacco e anche un muro vincente, oltre alle numerose palle toccate sia nel primo che nel quarto set. OSMANY JUANTORENA: Per rinascere, dopo un primo set da dimenticare a Cisterna, la Lube si affida al suo guru che alla fine del match conquista ben 16 punti, con un buon 50% in ricezione e 52% in attacco. Con ... oasport

PCamaioreNews : UNDER 18M TECNOAMBIENTE FOLGORE SAN MINIATO UPC VOLLEY 3-2 20/25 25/13 25/18 18/25 15/11 Under 18 gioca una delle… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Kathryn #Plummer è arrivata a #Monza, nella sua nuova casa, la Candy Arena. “Sono molto felice ed entusiasta di essere qui… - ale_garotta : Kathryn #Plummer è arrivata a #Monza, nella sua nuova casa, la Candy Arena. “Sono molto felice ed entusiasta di ess… -