Volley femminile, le migliori italiane della 15ma giornata di A1. Lubian, Squarcini e Fahr: giovani centrali crescono (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si colora ancora una volta di azzurro la 15ma giornata del campionato di serie A1 di Volley femminile. Tante le italiane protagoniste, molte delle quali sono nel mirino di Davide Mazzanti in vista dell’avventura olimpica. Buone notizie, dunque, per la Nazionale e per i club che hanno investito sulle potenziali azzurre. Ecco le migliori italiane del 15mo turno. LE migliori italiane della 15ma giornata DI SERIE A1 CRISTINA CHIRICHELLA: Una delle più belle versioni di Novara viste quest’anno, guidata da una capitana in gran forma che mette a terra 13 palloni con una percentuale in attacco del 69% e con 2 muri vincenti per sbancare Brescia. CARLOTTA CAMBI: Mette lo zampino nella sorprendente vittoria di Cuneo su Scandicci al tie break, la centrale piemontese che chiude la sua prova con 10 punti all’attivo, il 50% in attacco e un muro. MARINA Lubian: Non basta la super ... oasport

OA_Sport : Volley femminile, le migliori italiane della 15ma giornata di A1. Lubian, Squarcini e Fahr: giovani centrali cresco… - ilClandestinoTW : Volley maschile e femminile, tutti i risultati del fine settimana ad Anzio -