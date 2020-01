Virus Cina, ministero: "Evitate viaggi"

Cinatevi contro l'influenza almeno due settimane prima del viaggio.Valutate l'opportunità di rimandare viaggi non necessari". Sono le raccomandazioni del ministero della Salute ai viaggiatore diretti a Wuhan, in Cina, affisse all'aeroporto romano di Fiumicino. Controlli sanitari sui voli provenienti dalla città cinese Il Virus, simile alla Sars,ha provocato 3 morti in Cina e 140 casi di contagio. Un gruppo di esperti della Sanità cinese ha confermato che il nuovo coronaVirus si trasmette da uomo a uomo.(Di lunedì 20 gennaio 2020) "Consultate il medico e vactevi contro l'influenza almeno due settimane prima delo.Valutate l'opportunità di rimandarenon necessari". Sono le raccomandazioni deldella Salute aiatore diretti a Wuhan, in, affisse all'aeroporto romano di Fiumicino. Controlli sanitari sui voli provenienti dalla città cinese Il, simile alla Sars,ha provocato 3 morti ine 140 casi di contagio. Un gruppo di esperti della Sanità cinese ha confermato che il nuovo coronasi trasmette da uomo a uomo.(Di lunedì 20 gennaio 2020)

riotta : 2005 l'influenza aviaria allarma il mondo, da noi ne scrive solo @corriere e i soliti quaquaraqua irridono 'In prim… - Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - Agenzia_Ansa : #Cina, altri 17 casi del virus misterioso. Tre sono in gravi condizioni. Timori per le feste del Capodanno lunare… -