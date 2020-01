Virus Cina, l’infettivologo: “Laboratori italiani vigili sui pericolo, c’è la mappa del Dna” (Di martedì 21 gennaio 2020) “Non siamo di fronte ad un’epidemia” perché i contagi e i decessi “sono ancora pochi” e il rischio che questo nuovo Virus arrivi in Italia dalla Cina “è remoto, ma i laboratori di microbiologia italiani sono pronti ad affrontare questa evenienza, perché c’è la mappa genetica di questo Virus resa disponibile dal 12 gennaio“. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Matteo Bassetti, direttore della clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e coordinatore del Gruppo vaccini del Patto trasversale per la scienza. “Occorre però vigilare – prosegue l’infettivologo, presidente della Società italiana terapia anti-infettiva – perché come ci ricorda il caso Sars, la Cina è un Paese piuttosto riluttante quando si tratta di informazioni corrette. Dal 12 gennaio la sequenza è stata depositata ... meteoweb.eu

