Vieni da Me, la De Grenet si confessa dalla Balivo: “Mi sono operata” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vieni da Me continua ad emozionare e a farci sorridere, regalando ai telespettatori interviste esclusive e tanti siparietti divertenti. Al timone, ancora la splendida Caterina Balivo, che si è rivelata essere una perfetta padrona di casa. E sono tantissimi gli ospiti che ogni giorno accoglie nel suo salottino, affinché condividano con il pubblico i loro più scottanti segreti. Oggi è stato il turno di Samantha De Grenet, una delle più belle protagoniste della televisione degli anni ’90. La showgirl ha scelto il salottino della sua cara amica Caterina Balivo per lasciarsi andare ad una confessione che ha sorpreso tutti. Ma andiamo con ordine: dopo un ingresso accolto calorosamente dai presenti in studio, la De Grenet ha saputo immediatamente trovare il modo per rompere il ghiaccio e mettersi a proprio agio, cimentandosi in qualche battutina e raccontando un po’ di sé. Tra i ... dilei

ringoringhetto : Samantha De Grenet rivela: 'Sono stata male, ma non riesco ancora a parlarne' - POPCORNTVit : Samantha De Grenet rivela: 'Sono stata male, ma non riesco ancora a parlarne' - LadyNews_ : #SamanthaDeGrenet racconta la sua battaglia contro la malattia a #vienidame -