Vieni da me, Kikò Nalli e il retroscena sul suo matrimonio con Tina Cipollari. Si scopre solo ora (Di lunedì 20 gennaio 2020) Ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’, Kikò Nalli si lascia andare a una serie di considerazioni. Sul suo passato con Tina Cipollari, sul suo presente accanto a Ambra Lombardo (per molti la storia doveva essere finita da tempo) e sul suo futuro prossimo nel quale si prospetto il nuovo matrimonio dell’ex moglie e opinionista di Uomine e Donne. A dispetto delle malelingue, Kikò Nalli conferma come le divergenze del passato con Tina Cipollari sono ormai state appianate, la conduttrice e l’hair stylist oggi sono tornati in ottimi rapporti come testimoniato dall’intervista odierna nel salotto televisivo. Kikò, oggi felicemente fidanzato con Ambra Lombardo, ha parlato ampiamente della sua vita sentimentale, sia quella attuale sia quella passata. Continua dopo la foto L’intervista si è aperta con il tema Cipollari. “Tosta, Tina è tosta”, ha spiegato Kikò descrivendo come abbia conosciuto ... caffeinamagazine

