Video/ Vicenza Carpi, 1-0,: highlights e gol. Basta Cinelli al 73'!, Serie C, (Di lunedì 20 gennaio 2020) Video Vicenza Carpi, risultato finale 1-0,: highlights e gol della partita, valida nella 22giornata della Serie C, girone B. ilsussidiario

lucamarchesi9 : RT @TgrVeneto: #Vicenza #Pfas Accolta la richiesta di nominare responsabile civile fra gli altri la #Mitsubishi, che in caso di condanna de… - paolopellizzari : RT @TgrVeneto: #Vicenza #Pfas Accolta la richiesta di nominare responsabile civile fra gli altri la #Mitsubishi, che in caso di condanna de… - arpaveneto : RT @TgrVeneto: #Vicenza #Pfas Accolta la richiesta di nominare responsabile civile fra gli altri la #Mitsubishi, che in caso di condanna de… -