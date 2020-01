VIDEO Shapovalov impazzisce e attacca l’arbitro: “Fai il tuo lavoro!”. Il canadese lancia la racchetta e si adira (Di lunedì 20 gennaio 2020) Prematura eliminazione per il canadese Denis Shapovalov agli Australian Open di tennis: il nordamericano è stato battuto a sorpresa dal magiaro Marton Fucsovics, e nel corso del match ha letteralmente perso le staffe col giudice di sedia, reo, a suo dire, di una decisione sbagliata. Shapovalov si infuria e lancia la racchetta ricevendo un warning. Di seguito le immagini dell’episodio. VIDEO Shapovalov SI ARRABBIA COL GIUDICE DI SEDIA CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

