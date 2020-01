VIDEO Atalanta-SPAL 1-2, Highlights, gol e sintesi: decidono le reti di Petagna e Valoti (Di martedì 21 gennaio 2020) La SPAL espugna Bergamo, battendo l’Atalanta per 2-1 nel posticipo della ventesima giornata di Serie A. decidono le reti di Andrea Petagna e Mattia Valoti, che replicano al gol di Josip Ilicic. Tre punti importantissimi per la squadra di Semplici nella lotta alla salvezza; mentre i nerazzurri restano fermi al quinto posto e mancano l’aggancio alla Roma. Highlights Atalanta-SPAL 1-2 #ATA #SPA #SofaScore #AtalantaSPAL #ATASPA #GoAtalantaGo #ForzaSPAL #Atalanta vs #SPAL 1-2 All Goals Highlights 20/01/2020 : https://t.co/GETDLHrbDX — LIVE SCORE (@LiveScoreGoals) January 20, 2020 CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse oasport

