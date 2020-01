Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 17:45 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA, IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CIRCOLazioNE SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E PRIMA PORTA, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del ... romadailynews

