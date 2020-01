Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2020 ore 09:45 (Di lunedì 20 gennaio 2020) Viabilità DEL 20 GENNAIO 2020 ORE 9.35 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA REGISTRIAMO SEMPRE CODE ALTEZZA Roma FIUMICINO SUL TRATTO URBANO DELL A 24 CODE IN USCITA ALTEZZA PORTONACCIO SI CIRCOLA SU UNA CORSIA CAUSA UN VEICOLO IN AVARIA PIU AVANTI SEMPRE CODE IN COMPLANARE CON IMMISSIONE CON IL RACCORDO IN DIREZIONE SALARIA SPOSTIAMOCI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA REGISTRIAMO CODE IN ENTRATA ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA MENTRE SULLA PONTINA CODE ALTEZZA CASA LAZZARA PER LAVORI E PIU AVANTI RALLENTAMENTI ALTEZZA CASTEL RomaNO TUTTO IN DIREZIONE Roma UNO SGUARDO ORA AI CANTIERI ATTIVI SUL TERRITORIO: QUESTA SERA DALLE ORE 22:00 AL VIA LA PRIMA FASE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO DELLA CANNA NORD DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ... romadailynews

