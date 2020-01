Via Rocco Cocchia, seconda sera al buio: la rabbia dei residenti (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCresce il disagio e la rabbia dei residenti nella zona di via Rocco Cocchia a Pastena. Ieri sera, per il secondo giorno, un intero quartiere è piombato nel buio, senza che nessuno abbia comunicato l’interruzione della pubblica illuminazione né i motivi. A scrivere al sindaco Napoli e all’assessore all’Urbanistica Mimmo de Maio è stato oggi uno dei residenti nella strada, situata nel quartiere di Pastena. Francesco Virtuoso esponente dei Cinque Stelle ha ricordato ai due rappresentanti istituzionali che “la sicurezza dei cittadini salernitani non è merce di scambio e non può essere trattata da questa amministrazione come se lo fosse. Io, al pari degli altri abitanti del quartiere, non vorrei più essere trattato da cittadino di serie B, ma vorrei un’amministrazione solerte nel risolvere problemi gravi, come questo, ovunque in ... anteprima24

