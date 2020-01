“Verme, mi fai schifo!”. Domenica Live: Paola Caruso perde la testa in diretta e se la prende con lui (Di lunedì 20 gennaio 2020) È tornata ed è più combattiva che mai Paola Caruso che durante l’ultima puntata di Domenica Live ha dato letteralmente spettacolo. Nell’altro angolo del ring il suo ex fidanzato Moreno Merlo, con il quale ha avuto uno scambio di battute tutt’altro che pacato. L’ex Bonas in studio ha subito trattato l’argomento legato all’ex fidanzato Moreno, in collegamento con la trasmissione Domenicale di Canale 5. “Moreno Merlo? Non ha mai smesso di attaccarmi e anche questo mi ha profondamente segnato”, ha commentato la Caruso, riferendosi alle critiche giunte in queste ultime settimane via social. “Lui può solo parlare di me, non può fare niente altro”, ha accusato Paola, spiegando come da tre mesi abbia smesso di considerarla “e lui mi attacca sui social”. La Caruso, senza interrompersi, ha proseguito ad attaccarlo impedendo a Moreno di replicare – anche per via dei problemi con il microfono -, ... caffeinamagazine

