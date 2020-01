Venezia, la 19enne Valentina denuncia: “Mi hanno insultato e sputato addosso perché sono cinese” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Due ragazzi di massimo 16 anni hanno preso di mira, insultandola e sputandole addosso, una studentessa di 19 anni di origini cinesi. È la stessa Valentina Wang, vittima degli insulti e degli sputi, a raccontare con un post su Facebook quanto le è successo sul treno che da Venezia la stava riportando a casa, vicino Rovigo. L’hanno insultata, le hanno sputato addosso, l’hanno denigrata per le sue origini e per il suo aspetto. Ma lei, Valentina, una ragazza di 19 anni di origini cinesi, non ci sta. E ha denunciato su Facebook quanto avvenuto, con un post che ha avuto migliaia di condivisioni. Valentina Wang è una ragazza di 19 anni, ha ricevuto la scorsa estate la cittadinanza italiana. Ieri stava prendendo il treno da Venezia, dove va all’università, per tornare a Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Si trovava sul binario di Mestre, quando un paio di ragazzi di massimo 16 anni, hanno ... limemagazine.eu

