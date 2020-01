Valeria Marini vs Rita Rusic al GF Vip 4 | “Sono famosa senza essere la ex di qualcuno” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Scontro epico tra Valeria Marini e Rita Rusic nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “sono diventata famosa senza essere la ex di qualcuno”. Resa dei conti tra le due donne di Vittorio Cecchi Gori. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020 va in scena l’epico confronto tra Rita Rusic, l’ex moglie del produttore e … L'articolo Valeria Marini vs Rita Rusic al GF Vip 4 “Sono famosa senza essere la ex di qualcuno” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : Io metterei Valeria Marini in ogni programma televisivo. #GFVIP - trash_italiano : TU SEI A CASA MIA. VALERIA MARINI TI AMO. #GFVIP - GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… -