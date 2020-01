Valeria Marini contro Rita Rusic: lite infuocata al Gf Vip (Di lunedì 20 gennaio 2020) Questo articolo Valeria Marini contro Rita Rusic: lite infuocata al Gf Vip è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. lite furibonda al Grande Fratello Vip 2020: Valeria Marini contro Rita Rusic, lo scontro è totale all’interno della casa del Gf. Cos’è successo? Questa sera nella casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è stato il duro scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic. Le due si sono ritrovate dopo tantissimi anni e si sono scontrate … youmovies

GrandeFratello : Questa sera Valeria Marini tornerà nella Casa di #GFVIP e... affronterà Rita Rusic! ???? Vi aspettiamo, in prima se… - GrandeFratello : Questa sera, dopo 15 anni, un confronto tanto atteso ?? E noi in studio abbiamo una metà della mela... Valeria Marin… - roseb_tch : Io carica per il confronto Valeria Marini/ Rita Rusic #gfvip -