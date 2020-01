Vale 10,8 mila miliardi di dollari il lavoro di cura non pagato sulle spalle (soprattutto) delle donne (Di lunedì 20 gennaio 2020) C’è un lavoro domestico e di cura che non viene pagato, che grava soprattutto sulle spalle delle donne, e che dà un contributo all’economia globale che Vale circa il triplo del mercato globale di beni e servizi tecnologici. È Oxfam a dare un quadro della situazione nel suo rapporto annuale sulle disparitàA livello globale si registrano 12,5 miliardi di ore in lavoro di cura non retribuito ogni giorno, con un contributo all’economia globale che Vale almeno 10,8 mila miliardi di dollari l’anno. Le donne svolgono nel mondo più di tre quarti di tutto il lavoro di cura a livello famigliare, ma spesso devono optare per soluzioni professionali part-time o rinunciare al proprio impiego perché impossibilitate a conciliare i due fronti.Pur costituendo i due terzi della forza lavoro retribuita nel settore di cura, come ... huffingtonpost

