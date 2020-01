Vakhtang Enukidze: il cittadino georgiano morto al CPR di Gradisca: «Picchiato dagli agenti» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Vakhtang Enukidze, cittadino georgiano di 38 anni detenuto al Centro per i Rimpatri di Gradisca, è morto per cause misteriose all’ospedale di Gorizia: si era sentito male nella sua stanza. Pochi giorni prima era stato protagonista di una rissa con un compagno. Gli agenti avevano placato il georgiano, lo avevano arrestato e portato in carcere. Vakhtang Enukidze: il cittadino georgiano morto al CPR di Gradisca: «Picchiato dagli agenti» Scrive oggi Repubblica che la Procura ha aperto un’indagine per omicidio volontario contro ignoti. La notizia del dramma ha innescato la ribellione dei migranti e il presidio del gruppo “No Cpr e no frontiere Fvg” all’esterno dell’edificio: Gli attivisti accusano la Polizia: «È stato ammazzato di botte dalle guardie del Cpr». Sono giorni di tensioni altissime, lì come in altri centri: una settimana fa è morto un tunisino a Caltanissetta. Il Cpr di Gradisca ... nextquotidiano

